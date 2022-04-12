Национальная служба гидрометеорологии распространила заявление по поводу нестабильной погоды на территории Азербайджана.

Согласно информации службы, 12 апреля с 21.00 вечера усилился северо-западный ветер в некоторых районах республики.

В Агдаме скорость ветра составила — 38 м/с, в Тертере и Барде — 36 м/с, в Гяндже — 33 м/с, Нафталане – 32 м/с, Товузе и Дашкесене – 28 м/с, Келвезе — 25м/с, Зардабе, Агстафе, Шамкире и Гедабее – 24 м/с, Белокане 21 м/с.

В других районах скорость ветра составила 15-20м/с.

Ураганный ветер продолжит бушевать на территории Азербайджана до вечера 13 апреля, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.