Министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что Россия не вправе решать за Швецию и Финляндию, вступать ли им в НАТО, а угрозы по этому поводу назвала абсолютно неприемлемыми. Об этом сообщает издание Klix.

«Со стороны России совершенно неприемлемо каким-либо образом угрожать Швеции или Финляндии, потому что ее граждане сами должны определять свою политику безопасности», — заявила Линде во время официального визита в Боснию и Герцеговину.

Министр иностранных дел Швеции заявила, что ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась после полномасштабного вторжения России в Украину. Ужаснувшие мир разрушения и человеческие страдания побудили правительства двух стран пересмотреть свою политику военного нейтралитета и рассмотреть возможность вступления в НАТО.

«Нападение России на Украину является неспровоцированным и незаконным и не может быть ничем оправдано, и именно поэтому Швеция вместе с ЕС поддерживает Украину», — сказал Линде, призвав весь мир объединиться в противодействии российской агрессии.