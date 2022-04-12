Как заявили в СБУ, планы удалось раскрыть благодаря одному из участников предполагаемого захвата власти, который пошел на сотрудничество со следствием.

По версии СБУ, работа по свержению конституционного строя Украины началась еще летом 2021 года при участии отставного сотрудника российской разведки. Для захвата власти предполагалось завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и снабдить их оружием.

План должен был воплотиться одновременно с началом российского вторжения в Украину, но сотрудникам СБУ удалось разоблачить и задержать организаторов и ключевых лиц в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.