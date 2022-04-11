Глава правительства Индии Нарендра Моди в понедельник в ходе видеоконференции с президентом США Джо Байденом заявил, что надеется на мирное урегулирование украинского кризиса, а также пообещал направить в Украину больше медицинской помощи.

«Мы надеемся, что обсуждения, которые проходят между Россией и Украиной, приведут к миру», — заявил Моди во время открытой для журналистов части переговоров с Байденом, проходящих в формате видеоконференции.

Индийский премьер также заявил о необходимости предоставлять Украине гуманитарную помощь. Он подчеркнул, что Индия со своей стороны «поставляет лекарства и прочую помощь Украине и соседним с ней странам».

«По запросу Украины мы вскоре поставим еще одну партию лекарств», — сказал Моди.