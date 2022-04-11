На востоке и юге Украины начнется новая волна войны России, будут самые сложные битвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Будет одна из самых сложных битв. Будет битва не одна. Мы думаем, что это будет новая волна этой войны. Мы не знаем, какое количество техники будет, и понимаем, что будет в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать, и понимаем, что от скорости того, как нам будут помогать, и прежде всего, кстати, Соединенные Штаты Америки, от той скорости, как они смогут нам передать оружие, честно скажу вам, зависит, выстоим мы или нет», – заявил он в эфире программы 60 Minutes телеканалу CBS.

В то же время, Зеленский добавил, что на 100% уверен в украинских гражданах и Вооруженных силах Украины.

«А уверенности, что мы получим все, что нам нужно, у меня нет, увы!», – добавил он.