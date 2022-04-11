Компания Meta продлила до 30 апреля действие ряда исключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к насилию и делать заявления, «унижающие человеческое достоинство», передает агентство Рейтер со ссылкой на документы фирмы.

В свете событий на Украине Meta ранее временно разрешила в своих соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения РФ». Вице-президент Meta Ник Клегг объяснил, что новая политика будет применяться только в Украине, и заверил, что Meta «не потерпит русофобии».

По информации Рейтер, Клегг 13 марта сообщил сотрудникам компании об отмене исключения, которое позволяло пользователям призывать к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

«В конце марта компания продлила действия оставшихся исключений для Украины до 30 апреля», — говорится в сообщении Рейтера.