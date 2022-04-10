Президент США Джо Байден будет оказывать давление на премьер-министра Индии Нарендру Моди, чтобы тот занял жесткую позицию в отношении действий России против Украины, говорится в заявлении Белого дома.

Лидеры государств планируют провести виртуальную встречу в понедельник, 11 апреля, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Как сообщает NBC News, США рассматривают возможность введения санкций против Индии за ее недавнюю покупку российских ПВО.

Напомним, что Индия продолжает покупать российские энергоресурсы и воздержалась при голосовании за отстранение РФ из Совета ООН по правам человека.