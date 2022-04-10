С начала боевых действий границу Украины с соседними странами пересек 4503954 беженца. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) со ссылкой на данные различных источников по ситуации вокруг миграционного кризиса в Украине.

По данным УВКБ, более половины граждан Украины, покинувших страну с 24 февраля, находятся в Польше.

Так, границы Польши пересекло 2 593 902 беженца, Румынии – 686 232, Венгрии – 419 101, Молдовы – 410 882, России- 404 418, Словакии- 314 485 и Беларуси – 19 096.

В дополнение к этим цифрам УВКБ ООН сообщило, что в период с 18 по 23 февраля в Россию из Донецкой и Луганской областей Украины проследовало 113 тыс. человек.