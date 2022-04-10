Министерство транспорта и инфраструктуры Турции предоставит страховые гарантии всем торговым судам, которые направляются в порты РФ и Украины, сообщает газета Yeni Şafak.

«В рамках закона о страховании гражданские морские и воздушные суда, равно как пассажиры и экипажи, грузы и сами транспортные средства получат страховые гарантии», — отмечено в тексте издания.

Министерство направило письмо профильным структурам и частным организациям, где уточнило, что все компании — которые используют морское сообщение на Черном море для рейсов на Украину или в РФ — могут обращаться в Центр управления специальными рисками за необходимой помощью. Оно подчеркнуло, что остается опасность дрейфующих мин.