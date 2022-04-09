В Германии были совершены нападения на российские объекты и магазины, рассказала изданию Welt am Sonntag глава МВД Нэнси Фезер, передает «Лента.ру».

Она подчеркнула, что министерство не поддерживает такие действия и придерживается позиции, что за «спецоперацию» в Украине ответственно лишь российское правительство, но не «люди с русскими корнями, живущие в Германии».

Фезер также объяснила, почему в стране произошло увеличение присутствия полиции — по ее словам, мера направлена на защиту украинских беженцев. «Мы хотим защитить женщин и детей, в частности, потому что они особенно уязвимы. Это означает, в частности, защиту от сексуальных посягательств и торговли людьми», — заявила она.

Вместе с тем министр осудила акцию в поддержку русскоязычного населения Германии, которая состоялась в Берлине в начале апреля. 3 апреля в немецкой столице состоялся автопробег с участием порядка 900 человек — мероприятие было направлено против дискриминации русскоговорящих жителей страны, на многих автомобилях присутствовали российские флаги. Фезер добавила, что из-за риска увеличения кибератак со стороны Германия усилила «все меры государственной защиты».