На Донбассе предстоит две недели тяжелых боев и их судьба определит вторую фазу войны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию «Телеграф».

«Их главная задача — взять Донбасс. Судя по тому, какое количество людей они кидают туда, политическое руководство ставит задачу достаточно жестко. Путин начал кампанию по девяти операционным направлениям — Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идёт только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. У них нет сил наступать. Они пробуют провести частичную мобилизацию, для того, чтобы пополнить ряды армии. Также призывают резервистов по системе Барс — это как у нас оперативный резерв. Но и это продвигается плохо…

Из 120 БТГ, которые они задействовали при вторжении, порядка 20 уничтожены полностью, порядка 40 частично не боеготовны.

Я думаю, что по итогу будет где-то 50/50: где-то мы по зубам получим, где-то они завязнут. Но это будет все: у них нет резерва. Те силы, которые они набирают, не годятся для наступления.

Для того чтобы его начать опять по многим направлениям, им понадобится не менее двух месяцев для набора сил. Новый большой повтор они смогут сделать не раньше июня.

Но к тому времени уже санкции подействуют по полной и поломают хребет российской экономики. Поэтому Путин хочет приехать на переговоры с Зеленским хоть с каким-то успехом. Например, с окружёнными нашими подразделениями и сказать: ну что, ты сдаёшься? Давай, иди на уступки. Потому что проиграть полностью Путин позволить себе не может. А именно такая перспектива и стоит. И мне кажется, что мы подпишем мир на наших условиях», — считает Арестович.