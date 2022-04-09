В Азербайджане ведется разработка местной вакцины. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

«Не могу предоставить полную информацию, но речь идет не только о вакцине против Sars-Cov 2. Производство вакцин является стратегическим. Вероятно, в результате работы, проводимой в этом направлении Азербайджан сможет обеспечить производство вакцин в качестве очень гибкого и эффективного ответа на возможные пандемические вызовы», — сказал министр.