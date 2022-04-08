Президент Израиля Ицхак Герцог направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

«Позвольте от имени государства и народа Израиля поздравить вас с этим знаменательным днем — 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами.

Эта годовщина – прекрасная возможность выразить наше удовлетворение хорошими двусторонними отношениями между Государством Израиль и Азербайджанской Республикой, а также существующими связями сотрудничества в политической, экономической, культурной и многих других областях. Это событие, знаменующее возобновление наших отношений, мне особенно дорого, так как покойный VI Президент Израиля, мой отец Хаим Херцог, в то время был главой государства.

Во время празднования этой очень важной для наших двусторонних отношений годовщины я надеюсь, что мы станем свидетелями такого знаменательного события, как открытие посольства Азербайджана в Израиле. А то, что это произойдет после открытия торгового и туристического представительства, станет естественным шагом, подтверждением тесных, стратегических связей между нашими странами.

В предстоящем году я хотел бы еще раз пригласить вас посетить нашу страну для совместного участия в открытии посольства Азербайджана.

Пусть наши отношения расширяются и углубляются в будущем», – говорится в тексте поздравления.