Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Россия закончила подготовку к великой битве за Донбасс и предпринимает попытки прорвать линию обороны по определенным направлениям.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского марафона.

«Мы чувствуем окончание подготовки к тому великому сражению, которое будет у нас на Луганщине и Донетчине. У нас есть постоянные попытки врага прорвать линию обороны по определенным направлениям. Вчера с четырех часов утра было сражение в Рубежном. Для наших защитников все закончилось хорошо: подбили несколько танков, БТРов и до 50 врагов погибли», — рассказал он.