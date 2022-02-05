Пашинян напился и обругал Путина

Делегация МВД Грузии во главе с министром Вахтангом Гомелаури 2-4 февраля находилась с рабочим визитом в Армении. Чиновник посетил Армению по приглашению начальника полиции Ваге Казаряна, встретился с главой полиции и с Николом Пашиняном, пишут армянские СМИ.

В числе официальных встреч грузинский чиновник, премьер-министр Армении и начальник полиции также вместе пообедали. Обед сопровождался очередным инцидентом с участием Пашиняна.

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Как пишут СМИ, Казарян пригласил министра внутренних дел Грузии в расположенный на 9-м этаже СКК им. К. Демиряна ресторан «Ливингстон», принадлежащий компании «Еремян Проджектс».

По данным журналистов, присутствовавший на обеде Никол Пашинян по привычке выпил много алкоголя, опьянел и в присутствии грузинского чиновника начал ругать президента РФ Владимира Путина, ОДКБ и российскую политику в целом.

Министр внутренних дел Грузии был шокирован поведением Никола Пашиняна, тем, как мог премьер-министр в присутствии представителя другого государства выражаться последними словами в адрес лидера другой страны?

Удивленный услышанным Гомелаури сказал Ваге Казаряну, что сложилась неловкая ситуация, и он больше не желает слышать оскорбления Пашиняна в адрес главы другого государства, отметив, что кто-то должен выйти из-за стола – либо он, либо Пашинян. В итоге вышел Пашинян.