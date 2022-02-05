23 человека стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 7704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 4109 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 23 человека, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

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С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 6891 180 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 641 538 человек благополучно прошли лечение, 8846 пациента скончались.

В активной фазе заболевания числятся 40796 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 6 248 414 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 20 531 — за минувшие сутки.