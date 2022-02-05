Отец убитой малышки Марьям арестован на 4 месяца

Рассмотрено представление следственного органа в отношении отца убитой 4-летней Марьям Талеха Аллахъярова.

Представление было рассмотрено на процессе в суде Хазарского района.

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Согласно решению, в отношении Т.Аллахъярова избрана мера пресечения в виде ареста на 3 месяца, пишет АПА.

Напомним, накануне Т.Аллахъяров принял участие в программе «Bizimləsən» на телеканале ATV.

Во время передачи были показаны видеозаписи, которые Аллахъяров присылал своей жене. На них видно, как Аллахъяров, обвив проволокой шею ребенка, угрожал супруге расправой над дочерью, если жена не вернется домой.

После демонстрации этих кадров в студию пришли сотрудники Хазарского районного управления полиции. Аллахъяров был задержан.

Отметим, 31 января в прокуратуру Хазарского района поступила информация об обнаружении на территории Хазарского района тела Марьям Гусейнли (2018 г.р.). Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).