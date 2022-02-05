Александр Самедов высказался о победе России над Украиной

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов отреагировал на победу национальной команды над сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Россия одержала важнейшую победу, которая может стать определяющей на чемпионате Европы. Наши парни — герои, но это не всё, это не самый главный матч. Нас ждёт финал, важно победить в нём», — цитирует Самедова «Известия».

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Напомним, что Россия обыграла Украину со счётом 3:2. Украинцы на последних минутах не реализовали пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.