Тяжелая автоавария в Джалилабаде, погибли люди (обновлено)

Установлены личности погибших и пострадавших в результате ДТП в Джалилабадском районе.

В результате столкновений автомобилей «BMW» и ВАЗ-2107 погибли 3 человека – жители села Машлыг Джалилабадского района Турал Интигам оглу Адыгезалов, Мурсал Алим оглу Гулиев, Горхмаз Рагим оглу Исмаилзаде.

Получили травмы различной степени тяжести Кямран Ибадулла оглу Велизаде, Гаджибала Балабей оглу Шахбазов, Джахид Тебиэт оглу Эйвазов и Баласер Гасан оглу Исмаилов, они были госпитализированы.

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В Джалилабаде произошло тяжелое ДТП.

Автомобиль ВАЗ- 2107 столкнулся с BMW. В результате 2 человека погибли, 5 получили ранения, пишет «Репорт».

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Пострадавшие госпитализированы, по факту ведется расследование.