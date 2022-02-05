Среднемесячная сумма адресной соцпомощи выросла и достигла 282 манатов

В январе 2022 года среднемесячная сумма адресной государственной соцпомощи, выплачиваемая на одну семью, выросла на 17 процентов и достигла 282 манатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Читайте нас в Telegram — Minval — LIVE. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Согласно новому закону, порог нуждаемости для назначения адресной государственной соцпомощи повышен на 17,6 процента (30 манатов) и установлен на 2022 год в размере 200 манатов. Это также даст возможность в нынешнем году увеличить размер адресной государственной социальной помощи, отмечается в сообщении ведомства.