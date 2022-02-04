МОК может исключить футбол из олимпийской программы

Футбол может исчезнуть из программы Олимпиады. Как сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Telegraph, Международный олимпийский комитет публиковал список видов спорта, рекомендованных для программы летней Олимпиады 2028 года.

«Спорт №1» пока что присутствует в списке тех соревнований, которые будут проводиться. Однако с оговоркой. «Олимпийский комитет будет следить за изменениями в международном календаре матчей» — говорится в примечании.

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Таким образом этот вид спорта могут исключить из программы летних Олимпийских игр, при условии, что ФИФА решит проводить чемпионаты мира раз в два года.