С момента окончания войны 36 граждан Азербайджана погибли на минах, заявил президент Алиев

До сегодняшнего дня на освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек.

Об этом в ходе видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном заявил Ильхам Алиев.

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В ходе обсуждений президент Ильхам Алиев уделил особое внимание выяснению судьбы лиц, пропавших без вести во время Первой карабахской войны, обнаружению массовых захоронений, увеличению международной поддержки Азербайджана в разминировании освобожденных территорий, открытию транспортного коридора по железной дороге и автомобильным транспортом.

Глава государства отметил, что в годы Первой карабахской войны пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана, в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей.

Президент Ильхам Алиев отметил, что с момента окончания войны 36 граждан Азербайджана погибли и 165 получили ранения в результате подрыва мин.