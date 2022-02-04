Ильхам Алиев принял участие во встрече в видеоформате с участием лидеров Франции, Армении и ЕС

По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона состоялась встреча в видеоформате с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Эмманюэля Макрона в качестве председательства Франции в Европейском Союзе, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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Информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.



