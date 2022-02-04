Для зоны “зеленой энергии” в Карабахе и Восточном Зангезуре подготовлен концептуальный прогноз

«У нас есть специальная программа для освобожденных от оккупации территорий. Министерство энергетики совместно с ведущими международными компаниями уже подготовило концептуальный прогноз для зоны “зеленой энергии” в Карабахе и Восточном Зангезуре».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на VIII заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору. Его слова приводит «Репорт».

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