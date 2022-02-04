Аждар Ол полностью компенсировал ущерб государству

Бывший руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Аждар Джабиев (Аждар Ол), арестованный в ходе операции, проведенной Службой государственной безопасности, полностью выплатил ущерб, причиненный по уголовному делу.

На процессе по уголовному делу бывшего руководителя аппарата в Бакинском суде по тяжким преступлениям выступил представитель признанного потерпевшей стороной Министерства труда и социальной защиты населения, передает АПА.

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Он отметил, что ущерб по уголовному делу в размере около 500 тысяч манатов полностью выплачен. Потерпевшая сторона отметила, что не имеет каких-то других претензий по уголовному делу.

Напомним, Аждар Джабиев был задержан по обвинению по статьям УК 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупных размерах).

А.Джабиев – член Союза писателей Азербайджана, поэт-публицист, известный под псевдонимом Аждар Ол.