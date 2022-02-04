Литвинцев пронёс флаг Азербайджана на церемонии открытия Олимпиады в Пекине: видео

В Пекине началась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония стартовала в 16:00 по бакинскому времени на Национальном стадионе Пекина и продлится около 1 часа 40 минут.

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В организации шоу во время мероприятия будут задействованы около трех тысяч человек, 95 процентов из них — подростки.

На параде Азербайджан будет представлен 3 участниками. В мероприятии принимают участие шеф-де-миссион Азербайджана на Зимних Олимпийских играх, заведующий Управлением международных связей НОК Анар Багиров, тренер Алексей Четвертухин и знаменосец нашей сборной Владимир Литвинцев.

Отметим, члены делегации Азербайджана выйдут под 42-м порядковым номером на официальную церемонию открытия Зимних Олимпийских игр Пекин-2022.

Знаменосец Владимир Литвинцев пронес флаг Азербайджана.



