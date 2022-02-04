Останки азербайджанца — жертвы репрессий найдены в братской могиле в Грузии

На территории бывшей военной базы в Хелвачаури (Аджария) обнаружены останки 29 человек, сообщает телеканал «Мтавари». В ходе расследования было установлено, что среди них есть и останки Алекберова Гусейна Алекпер оглы 1869 года рождения. По данным архива МВД Аджарии, он был расстрелян 11 марта 1938 года.

По мнению археологов и историков, останки принадлежат расстрелянным во время репрессий 1937-1938 годов.

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Основные работы проводили шесть сотрудников Польского института национальной памяти по приглашению Батумско-Лазетской епархии.

Работы ведутся уже две недели. После первичного антропологического исследования останки будут перенесены и захоронены на территорию монастыря.По версии следствия, вероятно, людей, чьи останки были найдены в Хелвачаури, были расстреляны 15 марта 1938 года во время сталинских репрессий.