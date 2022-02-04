В Азербайджане некоторые дороги покроются льдом

5 февраля ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шамахы-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Лянкяран-Лерик, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Гейчай-Бяргюшад, Гейчай-Уджар, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Нахчыван-Шахбуз, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гянджа-Кяльбаджар-Лачин, Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гядабей, Гянджа-Дашкесан из-за тумана видимость будет ограничена до 400-700 м.

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Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В горных районах возможен гололед на дорогах.