Над головой Абульфаза Гараева сгустились тучи: Султанов описал процесс передачи экс-министру более 2,5 млн.

СМИ обнародовали показания, данные в суде бывшим начальником Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закиром Султановым, приговоренным Бакинским судом по тяжким преступлениям к 11 годам лишения свободы.

Как рассказал Султанов, большую часть полученных взяток он передавал экс-министру культуры Абульфазу Гараеву.

По его словам, он получал деньги от компаний, желающих выиграть тендер на ремонт и строительство памятников культуры и зданий. Он лично отдавал полученные деньги Абульфазу Гараеву в кабинете бывшего министра. Как утверждает З.Султанов, в целом он передал Гараеву более 2,5 млн. манатов.

Согласно материалам суда, арестованный экс-чиновник отдал экс-министру культуры отдавал следующие суммы:

— 700 тысяч манатов из 900 тысяч манатов, полученных от компании-подрядчика на создание условий для реализации проекта в 2018 году;

533 тыс. манатов, полученных от исполнительной компании по договору, заключенному в связи со строительством Государственного музея ашугского искусства имени Бозалганлы, 218 тысяч манатов по договору о строительстве и ремонту Дома культуры в Товузском районе, таким образом из общей суммы в 751 тысячу манатов 600 тысяч было передано Абульфазу Гараеву.

— 240 тыс. манатов из 300 тыс. манатов, полученных от подрядчика в связи с выполнением ремонтно-строительных работ в Доме культуры Масаллинского района;

— 160 тысяч манатов из 200 тысяч манатов, полученных от подрядчика в связи с ремонтными работами в доме Мирахмед хана Ленкоранского района;

— 360 тысяч манатов из 450 тысяч манатов, полученных от подрядчика в связи с ремонтом и консервацией усыпальницы «Аллах-Аллах» в Барде;

— 60 тыс. манатов из 80 тыс. манатов, полученных от подрядчика в связи со строительством музыкальной школы №11, расположенной в поселке Расулзаде Бинагадинского района;

— В 2014 году 192 тысячи манатов из 240 тысяч манатов, полученных от подрядчика по контракту по одному из проектов;

В материалах дела также указывается, что Султанов получал следующие откаты:

За проект капитального ремонта музыкальной школы №26 имени Муслима Магомаева города Баку получено 7000 манатов, за проект ремонта детской школы искусств имени Фикрета Амирова получено 10 400 манатов, за проект ремонта Дома культуры в поселке Бибиэйбат Сабаильского района — 7700 манатов, за капитальный ремонт здания Бакинского профессионально-технического училища туризма получено 6000 манатов, за капитальный ремонт Сабирабадского Дома культуры — 28 550 манатов, за проект строительства здания Культурного центра в Барде — 21,5 тысячи манатов, за проект капитального ремонта здания Драматического театра получено 20 250 манатов, за капитальный ремонт Дома культуры Товузского района – 17 800 манатов, за проект капитального ремонта и технического Наримановской районной музыкальной школы №21 — 24,3 тысячи манатов, за проект строительства и технического оснащения Культурного центра в поселке Шаган Хазарского района — 21 250 манатов, за проект строительства и технического оснащения Культурного центра в поселке Маштага — 21 тысяча 300 манатов, за проект строительства и технического оснащения Культурного центра в поселке Гызылдаш Гарадагского района — 19,3 тысячи манатов, за проект строительства нового здания Дома культуры Азербайджана в Дербенте — 50,6 тысячи манатов (Деньги за все перечисленные работы были получены от одного и того же подрядчика). В целом Гараеву было передано 200 тысяч из 255 950 манатов по перечисленным работам.