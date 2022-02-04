Завтра в Баку усилится ветер

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Северо-западный ветер усилится.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем-5-7° тепла. В Баку ночью будет 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление поднимется с 753 мм ртутного столба ниже нормы до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

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В районах Азербайджана ожидаются интенсивные осадки, местами мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 7-11° тепла, в горах 2-6° мороза, днем 0-2° мороза.