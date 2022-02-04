Украинский лоукостер будет летать в Гянджу

Лоукостер Bees Airline в летней навигации 2022 года планирует начать рейсы из Киева во второй город Азербайджана – Гянджу, сообщил порталу avianews.com коммерческий директор авиаперевозчика Александр Джиджора. Лоукостер еще не открыл продажу билетов, но уже ведет подготовительную работу для старта маршрута, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Bees Airline получил в Госавиаслужбе Украины право на регулярные полеты из Киева в Гянджу с частотой до двух раз в неделю. Для этого регулятор аннулировал аналогичное право у МАУ, поскольку авиакомпания не использовала его больше года.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

Киев-Гянджа станет вторым по счету рейсом в Азербайджан в сети Bees Airline. Авиакомпания уже летает в этот город из Одессы и намерена сохранить маршрут после запуска рейсов из столицы.

«Мы считаем, что этот регион Азербайджана незаслуженно обделен вниманием. Поэтому в наших планах полеты в Гянджу, как из Киева, так и из Одессы», — отметил Джиджора.