Арестован лжежурналист, вымогавший деньги у чиновников

Мужчина, который, представляясь журналистом, вымогал деньги у чиновников, задержан при совершении преступления.

Информацию об этом распространила Генеральная прокуратура.

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Сообщается, что Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре провело оперативно-розыскные мероприятия на основании информации, поступившей в связи с тем, что Гаджиев Байрам Назим оглу, представившись представителем СМИ, потребовал от директора учреждения здравоохранения определенную сумму за то, чтобы удалить со страниц «Sizintv.az» и «Vətəndaş Bayram Hacıyev», зарегистрированных им в соцсети «Facebook» и видео-платформе «YouTube», недостоверную информацию о нем и больше не распространять такие публикации.

В ходе этих мероприятий Б.Гаджиев был задержан при получении на территории Наримановского района Баку 2000 манатов от руководителей других медучреждений с теми же намерениями.

По указанным фактам 3 февраля 2022 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, Б.Гаджиев был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статье УК 182.2.2, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.