Дежурная часть: в Баку мужчина устроил акт самосожжения  

В Баку найдено тело молодого мужчины

Тело молодого мужчины обнаружено в поселке Бинагади одноименного района перед зданием №140, расположенным на улице Промысловая-3. Происшествие имело место 3 февраля, в 07:50. Установлена личность мужчины — это 22-летний Намик Салимов. Сообщается, что молодой человек потреблял наркотики. Однако, что именно стало причиной наступления смерти, пока неизвестно.

Житель Гянджи пропал без вести вместе с Chevrolet Cruze

2 февраля в Насиминском районе Баку пропал без вести житель Гянджи Аскеров Эльвин Вугар оглу (1995 г.р.). Сообщается, что в 11:00 мужчина вышел из магазина, расположенного рядом со станцией «Азадлыг», сел в свой автомобиль марки Chevrolet Cruze и исчез в неизвестном направлении. В настоящее время оперативники работают над поисками пропавшего.

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Два суицида и две неудавшиеся попытки за день

Два суицида за одни сутки зафиксировали сотрудники органов внутренних дел столицы. В поселке Бюльбюля 3 февраля, днем, на обочине дороги обнаружили повесившегося на дереве мужчину. Установлено, что это житель Агджабединского района Сахавен Зейналов (1970 г.р.). Пока известно, что Зейналов вел беспорядочный образ жизни, бомжевал. Прокуратура Сураханского района выясняет причину, толкнувшую мужчину на самоубийство.

В Хатаинском районе, в семь утра, перед жилым домом №2, расположенным на улице Аббаса Саххата, обнаружено тело жильца этого дома Рафига Фаталиева (1966 г.р.). Мужчина повесился на газовой трубе. Причины неизвестны.

В тот же день на приморском бульваре девушка бросилась в море. К счастью, сотрудники МЧС спасли утопающую и доставили в Клинический медицинский центр. Суицидницей оказалась жительница Имишлинского района Айтен Фарзализаде (2004 г.р.). Пока следователю не удалось допросить пациентку, поскольку она все еще в тяжелом состоянии.

На улице Джафара Джаббарлы, что на территории Ясамальского района, перед зданием №1 житель столицы Орхан Гурбанов (1990 г.р.) пытался совершить показательное самоубийство. В 15:15 он облился бензином и поджег себя. Прохожие потушили горящего мужчину, однако к тому времени тот успел получить серьезные ожоги. В настоящее время мужчина в тяжелом состоянии находится в Ожоговом центре Городской клинической больницы № 5.

Отметим, что за сутки по столице было зарегистрировано 34 кражи частного и государственного имущества, из них четыре раскрыты. Также раскрыто девять давних хищений. 3 февраля, к счастью, в столице обошлось без тяжких преступлений.

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