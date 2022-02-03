Эмрели стал игроком загребского клуба

Загребский футбольный клуб «Динамо» подписал контракт с азербайджанским нападаюшим Махиром Эмрели. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте хорватской команды.

24-летний форвард присоединился к «Динамо» на правах свободного агента, ранее он разорвал контракт с польской «Легией».

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Соглашение Эмрели с «Динамо» рассчитано до лета 2026 года. Он будет выступать за столичный клуб под 11-м номером.