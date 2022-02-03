В Баку спасли пытавшуюся утопиться Айтен Фарзализаде

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что на территории Приморского национального парка, расположенного в Сабаильском районе города Баку, один человек с целью самоубийства бросился в море. Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

На место происшествия были привлечены сотрудники Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

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В результате проведенной оперативно-спасательной операции водолазами водолазно-поисковой группы бросившаяся в море с целью самоубийства Фарзализаде Айтен Васиф гызы была спасена. Ей была оказана первая медицинская помощь.