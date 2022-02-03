Стали известен список объектов недвижимости Закира Султанова в Турции

Бывший начальник Государственной службы охраны, развития и восстановления культурного наследия при Министерстве культуры Закир Султанов в 2016 году получил турецкое гражданство.

В рамках уголовного дела З.Султанова стало известно, что у него много объектов недвижимости в Турции.

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Это имущество было приобретено в 2010-2011 годах.

Так, в ходе следствия, стало известно, что у него есть магазины на улицах Тешвикие и Шишли в районе Шишли города Стамбул, а также магазин на улице Османие в районе Бакыркёй того же города.

Наряду с этими объектами у З.Султанова есть дача на улице Алачаты в районе Чешме города Измир, а также квартира на улице Тешвикие в Стамбуле.