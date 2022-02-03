В выходные в Баку будет сильный ветер, в регионах пойдет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 февраля ожидаются осадки в виде дождя, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, утром и днем в некоторых местах ожидается усиление до 23-28 м/с.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха опустится на 8-10° по сравнению с прошлыми днями.

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В районах Азербайджана начиная с вечера 4 февраля и до утра 6 февраля в некоторых районах ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега.

Осадки будут интенсивными в основном в Губе и Гусаре, в Восточном Зангезуре, Карабахе и Дашкесан-Гядабейской зоне.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

В горных и предгорных районах ожидается гололед. Температура воздуха понизится на 5-10° по сравнению с прошлыми днями.