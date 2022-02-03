В 2021 году была предотвращена контрабанда через границу более 3 тонн наркотиков

В течение 2021 года была предотвращена контрабанда через государственную границу 3 тонн 57 килограммов 111 граммов наркотических средств.

Об этом было сообщено в ходе отчетного совещания Государственной пограничной службы (ГПС), посвященного итогам служебно-боевой деятельности в 2021 году.

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Было отмечено, что за этот период также была предотвращена контрабанда на сумму 131 миллион 52 тысячи 393 маната, уничтожено 15 тонн 408 кг растений, содержащих наркотические вещества.