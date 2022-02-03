Ильхам Алиев: После Гадрута наши львы, герои шли к Шуше через леса, по тропинкам

Освобождение Шуши произошло на основе оперативного плана.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

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«После Гадрута наши львы, герои шли к Шуше через леса, по тропинкам. Дороги, которую мы сейчас называем «Дорогой Победы», не было. Все мы хорошо знаем, что приблизиться к Шуше с различных мест и взять ее очень сложно, потому что там были построены большие укрепления, и мы не смогли перебросить туда артиллерию, бронетехнику. То есть, с легким вооружением, кто что смог нести на себе, максимум там были гранатометы. У армян же имелись танки, пушки, они построили там прочные укрепления», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что до Шуши необходимо было взять Дашалты.

«Сегодня любой, кто посещает Шушу видит, что насколько ты занимаешь в Шуше господствующую позицию, в такой же степени Дашалты находится под ударом. Когда был взят Дашалты, уверенность возросла еще больше. Бои за Шушу продолжались несколько дней. Я был уверен, что наши солдаты и офицеры освободят Шушу. Мы добились этого, проявив большую самоотверженность, героизм. Полное освобождение Шуши произошло 8 ноября, так как именно тогда сопротивление армян было полностью сломлено. Но за несколько дней до этого мы уже находились в Шуше, там шли уличные бои.

Получив это известие, я испытал чувство гордости. Испытал чувство гордости потому, что мы выполнили свой долг перед историей. Я испытал чувство сожаления оттого, что наше старшее поколение не увидело этот день. Десятки, а может, и сотни тысяч азербайджанцев ушли из жизни с беспокойством в душе – не увидев Шушу, ее освобождения. В то же время было чувство уверенности, ведь война еще не закончилась. Правда, я знал, что исход войны уже предрешен. Но война еще не закончилась. На следующий день Шуша, как я уже сказал, подверглась бомбардировке ракетами “Искандер-М”. К счастью, там никто не пострадал. Мы были уверены, что нанесем Армении окончательное поражение. Вместе с тем, в тот день я уже начал думать о том, что мы должны сделать все возможное для того, чтобы после войны мир принял новые реалии на Южном Кавказе.

На следующий день Армения сдалась, и мы, как говорится, ни одного дня не отметив этот праздник, приступили к активной работе, чтобы закрепиться там, закрепиться на всех позициях и уже активизировать политико-дипломатические усилия, чтобы мир, ведущие страны приняли эту реальность. Это заняло некоторое время. Но мы добились и этого», — отметил президент.