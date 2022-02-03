Ильхам Алиев: Освобождение Шуши с первых дней войны было одной из наших основных задач

Когда Шуша была оккупирована, все мы считали, что это временно, очень скоро Шуша вернется. А люди, находившиеся в то время у власти, вместо освобождения Шуши давали пустые обещания, заявляя, что не сегодня – завтра Шуша будет возвращена, Шуша у нас и прочее.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

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«Но фактически они напрямую были причастны к сдаче Шуши врагу. Это было предательством, изменой. Любой человек, побывавший сегодня в Шуше, видит, что взять этот город, можно сказать, невозможно. Как мы взяли Шушу – это целый эпос, вершина героизма, синтез моральной и физической силы. Это – вершина самоотверженности. Но когда Шуша была сдана врагу — это фактически явилось предательским актом, и люди, совершившие это предательство, наказаны Аллахом.

Поэтому освобождение Шуши с первых дней войны было одной из наших основных задач. Просто я не мог говорить об этом. В многочисленных интервью старался уйти от этого вопроса. Но несколько раз вопрос задавался уже напрямую, поэтому я сказал, что без Шуши наше дело будет половинчатым. Во всяком случае, это был максимум, что я мог сказать.

Конечно, без Шуши наше дело могло стать не только половинчатым, но и неполным. Цель заключалась в возвращении жемчужины нашей культуры, и Шушинская операция была проведена так, что город не пострадал. Армяне же уже после освобождения нами города Шуша подвергли ее бомбардировке ракетами “Искандер-М”. Правда, потом они отрицали это, а затем сказали какие-то смешные слова, якобы “Искандер” взорвался на 10 процентов, то есть, это детский лепет. Ракета “Искандер-М” была обнаружена там после того, как растаял снег, и сегодня демонстрируется в Парке военных трофеев, который находится не очень далеко отсюда», — заявил Ильхам Алиев.