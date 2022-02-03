Президент Алиев встал на защиту азербайджанского языка

У нас очень богатые культура, история, литература, родной язык.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

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«Наш родной язык тоже является составной частью этих национальных ценностей. Мы сохранили его в период, когда не были свободны. Но сегодня родной язык вновь нуждается в защите, и мы видим это. Видим и на телевизионном пространстве, и в печати, что используются посторонние слова – либо механически, либо намеренно. Конечно, каждый язык должен развиваться, но на своих национальных корнях. Наш язык настолько богат, что необходимости в посторонних словах нет.

Все эти факторы, в том числе наши праздники, обычаи и традиции должны стать основной ценностью для каждого из нас. В таком случае Азербайджан всегда будет независимым и всегда будет добиваться успеха», — сказал президент.