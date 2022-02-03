Алиев заявил, что Азербайджан не утратил национальных ценностей в советский период

Мы хорошо знаем нашу историю, знаем, что на протяжении многих лет, веков Азербайджан не был независимым, жил в составе других стран. Но, несмотря на это, он не утратил национальных особенностей, сохранил их.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участие в открытии Молодежного форума, посвященного 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

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«Почему? Именно потому, что мы всегда были привержены национальным ценностям, традициям, хранили их. Хотя, к примеру, если взять советский период, то в то время господствовала идеология марксизма-ленинизма. Но, несмотря на это, несмотря на то, что мы жили в закрытом обществе, ежегодно в азербайджанских семьях отмечались наши национальные праздники. Мы веками передавали из поколения в поколение эту национальную идеологию, национальные особенности, защищая таким образом себя от ассимиляции, стороннего влияния. Азербайджанцы всегда были открытым миру, но для них всегда их моральный кодекс был превыше всего. Если мы сохранили эти ценности в период, когда не были свободными, когда веками жили в колониальных условиях и в составе других стран, то сегодня тем более должны сохранить эти ценности», — отметил глава государства.