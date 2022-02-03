Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и готова участвовать в восстановлении Карабаха

Венгрия всегда поддерживала признанную на международном уровне территориальную целостность Азербайджана.

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на заседании межправительственной азербайджано-венгерской комиссии в Баку, передает АПА.

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«Несмотря на международное давление, наша позиция не изменилась. Мы всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», — отметил министр.

Венгрия высоко оценивает работу по реконструкции освобожденных территорий Азербайджана, сказал Петер Сийярто.

Министр отметил, что венгерские компании готовы участвовать в восстановительно-строительных работах:

«Наши компании изучают возможности на этих территориях. Компании технически и финансово готовы к участию в восстановлении. И мы, как правительство, готовы оказать этим компаниям политическую поддержку. Есть возможности для сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства».