В мечети Абу Бакр проводится реконструкция: фотографии

В мечети Абу Бакр в Наримановском районе Баку проводятся ремонтные работы.

Архитектор Эльчин Алиев поделился снимками в своем аккаунте в Facebook, сообщает Qafqazinfo.

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По его словам, автором нового проекта реконструированной мечети является Адалат Мамедов.

Следует отметить, что эта мечеть была основана в 1997 году. Архитектором мечети был Талат Ханларов, видный представитель советского модернизма.