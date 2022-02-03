Ильхам Алиев: Я люблю море, не люблю плавать в бассейне, это скучно

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о своем любимом виде спорта.

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«Что касается моего любимого вида спорта, то должен сказать, что для человека, выросшего у берега моря, это, конечно же, плавание. Я рад, что сейчас почти в каждом городе Азербайджана есть плавательный бассейн. На мой взгляд, это лучший вид спорта и для здоровья, и для морального духа. Это не травматично и приятно. Я люблю море, не люблю плавать в бассейне, это скучно. Но я люблю купаться в море в хорошую погоду и когда у меня есть время. Я рекомендую делать это и вам», — сказал Ильхам Алиев на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

