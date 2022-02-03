Президент Алиев призвал молодежь отказаться от курения, алкоголя и наркотиков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал молодежь и, в частности, спортсменов отказаться от сигарет, алкоголя и наркотиков.

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«Если человек серьезно занимается спортом, он не будет курить. Потому что курящий спортсмен не сможет добиться успеха в спорте. То есть это влияет на его дыхание и легкие. Тоже самое и с алкогольными напитками. Молодежь должна держаться от этого подальше. Наркотики подталкивают человека к бездне, делают несчастными его самого, его семью и близких, становятся проблемой. Поэтому от этого яда необходимо вообще избавиться. Лучше не курить и не употреблять алкоголь. В этом нет необходимости. Вместо того, чтобы вдыхать свежий воздух, люди употребляют яд», — сказал президент, принимая участие в Молодежный форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.