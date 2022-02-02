Подозреваемого в изнасиловании футболиста МЮ отпустили под залог

Нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, подозреваемого в изнасиловании своей подруги, отпустили под залог. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Отмечается, что до проведения дальнейшего расследования футболист будет находиться дома.

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Напомним, 30 января девушка нападающего модель Гарриет Робсон опубликовала в своем Instagram фотографии с разбитой губой и синяками на теле. Она заявила, что Гринвуд избил ее и изнасиловал. Позже «МЮ» отстранил 20-летнего игрока от занятий с командой.

Гринвуд является воспитанником манкунианцев и выступает за основную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 18 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

С 2020 года Гринвуд вызывается в национальную команду Англии, за которую провел один матч.