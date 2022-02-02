Президент Алиев посоветовал молодежи заниматься спортом

«Я советую по возможности всем, а молодежи, конечно, максимально заниматься спортом. Потому что это полезно для здоровья, в первую очередь для общества».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью. Его слова приводит «Репорт».

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Президент Ильхам Алиев сказал, что спорт — это не только физическое здоровье, это также уверенность в себе, работоспособность, моральное состояние.