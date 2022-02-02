Президент Ильхам Алиев отметил рост волонтерского движения в стране

Если вернуться к нашим обычаям и традициям, азербайджанский народ всегда помогал нуждающимся. В этом заключается наша национальная особенность. Поэтому волонтерство у нас в крови.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев 2 февраля, отвечая на вопросы молодежи, пишет «Репорт».

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Глава государства отметил, что волонтерское движение в Азербайджане уже расширяется, и оно началось в центрах “ASAN xidmət”. В целом с момента создания ”ASAN xidmət» и до сегодняшнего дня в этих центрах работали десятки тысяч волонтеров.