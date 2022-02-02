Ильхам Алиев: До 400 молодых людей в год будут направляться в ведущие университеты мира

Азербайджан планирует ежегодно направлять на обучение в ведущих вузах мира до 400 человек, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Новая государственная программа обучения молодежи в авторитетных вузах зарубежных стран уже разработана. Возможно, начиная с этого года, мы восстановим эту программу в новом виде. До 400 молодых людей в год будут направляться в ведущие университеты мира», — сказал Алиев в среду на Молодежном форуме в Баку, посвященном 25-летию Дня молодежи.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там срочные новости появляются раньше, чем на нашем сайте!

По его словам, до сих пор азербайджанские студенты по государственной линии обучались в более чем 300 вузах мира в свыше 30 странах, на эти цели было направлено 200 млн манатов.

Алиев заметил, что при начале данного процесса в 2016 году ситуация в стране была такова, что многие могли бы остаться за границей. «Однако большинство из тех, кто обучался по государственной линии вернулись в Азербайджан», — добавил президент (цитата по «Интерфаксу»).